В Сербии демонстранты начали блокаду движения в Белграде

Группа студентов и других граждан Сербии, участвующих в акциях протеста против результатов парламентских выборов в стране, объявили сегодня шестичасовую блокаду движения в двух местах Белграда, сообщает Европейская правда.

Поскольку срок, который протестующие назначили для согласования проверки списка избирателей, истек, они заблокировали вход в здание министерства государственной администрации и местного самоуправления, откуда отправятся блокировать две локации, информирует PTC.

Они объявили, что разделятся на две колонны и будут блокировать движение в двух местах Белграда, которые не разглашаются, как заявляли ранее, из соображений безопасности.

Глава управления полиции Ивица Ивкович заявил, что он "не будет терпеть" блокирование государственных учреждений и мостов.