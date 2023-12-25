ЦНС: Россияне собираются в Африку для поиска наемников на войну против Украины
Российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников на войну против Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Сейчас враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса".
Последний РФ создает как замену наемникам ЧВК "Вагнер", которые действовали в Африке, но были отправлены в зону "СВО".
Сообщается, что расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.
Напомним:
- Россия пытается усилить свое влияние в бедных странах Африки, чтобы фактически открыть там "второй фронт" для противопоставления Западу.