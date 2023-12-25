На Таврическом направлении оккупанты атакуют пехотой при поддержке авиации – Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны Украины в сутки уничтожили 402 российских военных и 42 единицы вражеской техники, еще восемь захватчиков на этом участке фронта сдались в плен. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, сообщает Укринформ.

На указанном направлении Силы обороны уничтожили два вражеских танка, десять боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 17 беспилотников и две единицы специальной техники захватчиков.

"Среди сожженного и гордость оборонпрома оккупантов – танк Т-90М "Прорыв" , – заметил Тарнавский.

Еще 37 единиц вражеской техники украинские защитники повредили. Также Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении пять складов боеприпасов РФ.

Российские войска главные усилия сосредотачивали на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Враг проводит активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, применяет управляемые авиационные бомбы.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" в течение суток захватчики провели 40 боевых столкновений, совершили 16 авиационных и 906 артиллерийских ударов.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности, в подразделениях 1-го армейского корпуса. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих" , - отметил командующий.

Тарнавский выразил благодарность бойцам, которые "смелыми и решительными действиями заставляют врага это делать".