Зеленский в рождественском поздравлении вспомнил о сбитых российских самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский в день Рождества поблагодарил украинских военных и отметил уничтоженные российские самолеты и "Шехеды".

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что в ночь на 25 декабря ВСУ сбили почти 30 "Шахедов", несколько ракет и два самолета - Су-34 и Су-30.

"Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей защиты нашего дома от российских террористов.

Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле" , – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил военных "за точность и силу".

"Благодарю каждого и каждого, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает. Спасибо всем вам!