В Украине за выходные подешевело топливо на заправках

За выходные (с 22 по 25 декабря) средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 38 коп./л и составляет 51,40 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 19 коп./л - до 54, 58 грн/л, а дизельное горючее – на 36 коп./л, до 51,65 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

На станциях "Укрнафты" бензины подешевели на 50 коп./л: А-95 - до 49,40 грн/л, А-95+ - до 51,40 грн/л. Цена на ДТ в этой сети снизилась на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

На 1 грн/л подешевели бензины в сети SOCAR, а ДТ — на 50 коп./л. На станциях Аmic за счет праздничных акционных предложений цены на топливо снизились на 2,59-3 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нефть", U.GO снизили цену на все виды горючего на 10-20 коп./л.