В Криворожском районе воздушные силы сбили российскую ракету
В Криворожском районе защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету, которая двигалась в направлении Кривого Рога, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обновлено: По состоянию на 15.52 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.
"Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Благодаря ЧВК "Восток"".
Воздушные силы сообщили, что управляемая авиационная ракета движется в направлении Кривого Рога.
Воздушную тревогу объявляли в южных областях страны: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях.