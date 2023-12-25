Close button

В Криворожском районе воздушные силы сбили российскую ракету

В Криворожском районе воздушные силы сбили российскую ракету
Фото: Mil.ru

В Криворожском районе защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету, которая двигалась в направлении Кривого Рога, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Обновлено: По состоянию на 15.52 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

"Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Благодаря ЧВК "Восток"".

Воздушные силы сообщили, что управляемая авиационная ракета движется в направлении Кривого Рога.

Воздушную тревогу объявляли в южных областях страны: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях.

Новости

Популярные темы форума

analytics