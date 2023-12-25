Соратники Навального нашли его в колонии за полярным кругом

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, сообщает Укринформ.

"Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ВК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке" , - написала Ярмыш.

Поселок Харп (в переводе с ненецкого "Северное сияние") расположен в отрогах гор Полярного Урала, на реке Себе, в 60 километрах к северу от полярного круга. В 30 километрах от Харпа расположен город Лабитнанги, где в колонии пять лет находился украинский политзаключенный Олег Сенцов.

Напомним, Навального 11 декабря вывезли из исправительной колонии №6 во Владимирской области, где он отбывал наказание. С тех пор местонахождение политика было неизвестно.