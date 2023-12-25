Россияне вывели из Черного моря ракетоносители: в ВСУ назвали причину

Российские войска вывели из Черного моря свою корабельную группировку, включая ракетоносители из-за мощного шторма, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга.

"Корабельная группировка вражеского недофлота вместе с ракетоносителями свернута и в полном составе заведена в пункты базирования. В море не утихает мощный шторм" , — говорится в сообщении.

Отмечается также, что россияне и дальше давят на южный регион. Враг "совершил 23 штурма на левобережье Днепра, мощно разгонял дезинформацию об уничтожении систем противовоздушной обороны и современных истребителей в Одесской области".

Кроме того, российские войска продолжают аэроразведку, развертывают новые наблюдательные посты вместо уничтоженных, давят артиллерийскими обстрелами, применяют РСЗО и дроны разного типа по мирному населению Херсонской и Николаевской областей.

"В течение минувших боевых суток противник нанес 9 артиллерийских обстрелов. Лупил 3 раза по городу Херсон. Также были обстреляны Чернобаевка, Тягинка, Камышаны, Белозерка на Херсонщине, Очаков и акватория Днепро-Бугского лимана на Николаевщине. В результате вражеского огневого влияния 1 гражданское лицо погибло и 2 ранены" , — отметили в командовании.

Также продолжается террор гражданского населения посредством дроновых атак. За прошедшие сутки применили FPV-дроны, ударный БпЛА типа "Ланцет" и дроны различных модификаций с поражающими функциями. Зафиксировано 6 таких ударов и 1 сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав Херсонской области. Люди не пострадали.

Контрбатарейная борьба продолжается.