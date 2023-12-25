Укргидрометцентр предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Украинцев призывают воздержаться от походов в горы. Предупреждают о третьем уровне снеголавинной опасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Туристов предупредили о снеголавинной опасности 3 уровня в связи с оттепелью в период 25 и 26 декабря. Особенно опасно будет на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 25 декабря, ожидаются сильные порывы ветра по всей территории Украины, а кое-где и гололедица.