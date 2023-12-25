В Воздушных силах оценили необходимость доставки истребителей F-16 в Украину

Истребителей F-16 нет в Украине, ведь они готовятся к передаче нашей стране в Нидерландах, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил о подготовке его страной первой партии истребителей F-16. В Украину будут доставлены 18 бортов.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100% было готово: и инфраструктура, и летчики, проходящие сейчас обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав" , — сказал спикер Воздушных сил.

По словам Игната, инженеры будут готовить самолеты и вооружение.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары" , — добавил он.

Как сообщалось, 25 декабря российские пропагандисты заявили, что якобы уже сбивают истребители F-16 в Украине, но Воздушные силы еще даже не получили эти самолеты.