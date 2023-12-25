Лукашенко прилетел к Путину и заявил, что Украину ожидает "крах"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война не закончится в 2024 году, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге, которого цитирует "Белта".

У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится по Украине в следующем году?".

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс.

Если они им не воспользуются, будет вообще крах...

Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать".