Президенты США могут подлежать уголовному преследованию – Байден

Президент США Джо Байден выразил убеждение, что президентов Соединенных Штатов можно преследовать по уголовным обвинениям, сообщает Европейская правда.

Американский лидер сделал этот комментарий в ответ на вопрос журналиста, сообщает Bloomberg.

По его словам, он "не видит никакой" причины, почему руководители Белого дома должны иметь абсолютный иммунитет от судебного преследования, как это утверждает лидер республиканцев и экс-президент Дональд Трамп.

Ранее Верховный суд США отказался принимать решение о том, имеет ли экс-президент Дональд Трамп иммунитет от преследования за события 6 января 2021 года – то есть штурм Капитолия – по иску Министерства юстиции.

Трамп утверждает, что действовал в рамках своих служебных обязанностей накануне беспорядков 6 января 2021 года, когда его сторонники жестоко штурмовали Капитолий, пытаясь помешать законодателям засвидетельствовать победу Байдена.

Адвокаты Трампа пытаются похоронить производство против экс-президента в связи с событиями 6 января еще до судебного разбирательства по существу, запланированного на март 2024 года. Они утверждают, что Трампа за те события можно было привлечь к ответственности только путем импичмента – который, в конце концов, провалился.

Суд первой инстанции с этим не согласился, после чего защита экс-президента США обжаловала это решение в федеральном апелляционном суде в Вашингтоне. Так как Верховный суд отказался принимать решение, апелляция, как и запланировано, состоится 9 января.

В начале августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия: заговор с целью введения в заблуждение США; сговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и сговор в целях нарушения прав.

По этому обвинению Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне в марте 2024 года, если апелляция его адвокатов не будет успешной и не приведет к затягиванию дела.

Напомним также, что недавно Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что у бывшего президента нет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.