Россияне запустили с Черного моря "Шахеды" в направлении Одесской области (Обновлено)
В понедельник вечером российские войска запустили с Черного моря ударные беспилотники в направлении Одесской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ударные БпЛА предположительно "Shahed" с Черного моря в направлении Одесской области".
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
19:16 Движение ударных БпЛА в направлении Южное, Коблево.
19:25 Николаевская область - угроза применения ударных БпЛА.