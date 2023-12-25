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Россияне запустили с Черного моря "Шахеды" в направлении Одесской области (Обновлено)

Россияне запустили с Черного моря "Шахеды" в направлении Одесской области (Обновлено)
Фото: Telegram

В понедельник вечером российские войска запустили с Черного моря ударные беспилотники в направлении Одесской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ударные БпЛА предположительно "Shahed" с Черного моря в направлении Одесской области".

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

19:16 Движение ударных БпЛА в направлении Южное, Коблево.

19:25 Николаевская область - угроза применения ударных БпЛА.

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