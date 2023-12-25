Генштаб: Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ под Лиманом

В течение суток на Лиманском направлении российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону, однако все атаки были отбиты, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 25 декабря.

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Волфино Рясне, Садки Сумской области; Ивашки, Уды, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 24 атаки врага в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них: Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районе н.п. Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись: Тягинко, Антоновка, Херсон и Солончаки, Куцуруб Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.