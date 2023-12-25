Зеленский призвал российских летчиков сделать для себя выбор

Президент Владимир Зеленский после сбитых 5 вражеских военных самолетов за неделю призвал российских летчиков сделать для себя выбор, участвовать ли дальше в войне против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Вчера, в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "Шахедов", несколько ракет, еще два российских военных самолета за один вечер.

В общем сбито 5 "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно. Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск – просто молодцы. Спасибо вам.

Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор – участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16".

Что предшествовало: Украинские защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

В Рождественскую ночь Воздушные силы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении, а также Су-30 в Черном море.