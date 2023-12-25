Умеров поздравил украинцев с Рождеством и сказал, благодаря чему мы победим

Министр обороны Рустем Умеров поздравил украинцев с Рождеством и подчеркнул, что победа Украины будет не чудом, а результатом совместной работы, сообщает Деловая столица.

Поздравление Умерова обнародовало Министерство обороны.

Министр отметил, что сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество на фронте.

"Они там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей. Они там, чтобы свет Рождества выгнал тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях. Солдаты украинской армии дают нам надежду. Надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи – это то, что солдат защищает" , — отметил он.

По словам Умерова, победа Украины в войне против России будет результатом совместного труда.

"Наша Победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Это будет результатом нашей совместной работы. Тех, кто на передовой держит оружие и тех, кто в тылу производит его. Тех, кто привозит все, что нужно воинам. Тех, кто в учебном центре приобретает свою первую военную специальность и тех, кто идет в ТЦК, чтобы присоединиться к Силам обороны и встать на защиту своей семьи и Родины" , — добавил он.

Министр также поблагодарил всех, кто приближает победу Украины.