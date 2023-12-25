Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
Реальной угрозы окружения оккупантами Авдеевки пока нет, ежедневно в этом районе россияне теряют 300-400 человек убитыми и ранеными, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
"Сейчас мы устойчиво держим оборону. Угроза окружения, прорыва всегда есть. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим потери врагу. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники.
Поэтому сейчас о какой-то реальной угрозе окружения речь идти не может".
Вместе с тем, Штупун сообщил, что в районе Роботино Запорожской области за последние 3 дня украинские военные взяли в плен две большие группы оккупантов численностью около 5 человек.
"Они сдались не то что с радостью, но практически без боя. Двое наших военнослужащих взяли в плен гораздо большую группу оккупантов. Моральное состояние на том направлении и вообще надломлено, и они готовы сдаваться без особого боя. Одна группа просто вышла сдалась "на голос": было сделано несколько очередей в воздух, и они сдались", - рассказал спикер.