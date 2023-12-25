Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны

Реальной угрозы окружения оккупантами Авдеевки пока нет, ежедневно в этом районе россияне теряют 300-400 человек убитыми и ранеными, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Сейчас мы устойчиво держим оборону. Угроза окружения, прорыва всегда есть. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим потери врагу. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники.

Поэтому сейчас о какой-то реальной угрозе окружения речь идти не может".

Вместе с тем, Штупун сообщил, что в районе Роботино Запорожской области за последние 3 дня украинские военные взяли в плен две большие группы оккупантов численностью около 5 человек.