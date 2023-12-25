Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет за оправдание российской агрессии

Депутат Черкасского городского совета от ОПЗЖ получил 5 лет лишения свободы за оправдание российской агрессии в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По публичному обвинению прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным депутата по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Осужденный входил в состав депутатской фракции запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Черкасском городском совете и сейчас является помощником народного депутата Украины.

"Прокурор в суде доказал, что мужчина в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды.

Он оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины. Кроме того, восхищался правлением президента РФ, превозносил российскую армию и хотел победы России над Украиной, рассчитывая занять государственные руководящие должности в случае оккупации Черкасской области".

В общении осужденный говорил:

"За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!"".

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается предусмотренный законом срок на его апелляционное обжалование сторонами уголовного производства.