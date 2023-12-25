Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Законопроект №10373 называется "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно нарушения законодательства в сфере осуществления лоббирования".
Законопроектом предлагается считать админнарушением осуществление лоббирования без регистрации, непредставление или несвоевременное представление отчета субъектом лоббирования.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают:
- дополнение административных взысканий запретом осуществления лоббирования;
- наступление ответственности за осуществление лоббирования без регистрации;
- ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета субъектом лоббирования, представление заведомо недостоверных сведений субъектом лоббирования в Реестр прозрачности, непредставление или несвоевременное представление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявления о прекращении осуществления лоббирования, осуществление лоббирования в интересах лица, которая не может быть бенефициаром в соответствии с требованиями Закона Украины "О добропорядочном лоббировании и адвокацию в Украине", или заключения субъектом лоббирования договора о предоставлении услуг по лоббированию с лицом, которое не может быть клиентом в соответствии с требованиями Закона Украины "О добропорядочном лоббировании и адвокацию в Украине";
- совершение действий или принятия решений в условиях конфликта интересов при лоббировании;
- расширение полномочий работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем предоставления им полномочий по составлению протоколов по вышеприведенным статьям.
Что было раньше:
- 7 декабря правительство одобрило законопроект о лоббировании с доработками, учитывающими предложения общественности и комментарии Министерства юстиции, он нужен для открытия переговоров ЕС.
- Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения Украиной четырех дополнительных шагов, среди которых принятие закона, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам.
- Посол ЕС в Киеве ранее объяснила, почему принятие закона о лоббировании стало требованием к Украине.