Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Законопроект №10373 называется "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно нарушения законодательства в сфере осуществления лоббирования".

Законопроектом предлагается считать админнарушением осуществление лоббирования без регистрации, непредставление или несвоевременное представление отчета субъектом лоббирования.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают:

- дополнение административных взысканий запретом осуществления лоббирования;

- наступление ответственности за осуществление лоббирования без регистрации;

- ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчета субъектом лоббирования, представление заведомо недостоверных сведений субъектом лоббирования в Реестр прозрачности, непредставление или несвоевременное представление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявления о прекращении осуществления лоббирования, осуществление лоббирования в интересах лица, которая не может быть бенефициаром в соответствии с требованиями Закона Украины "О добропорядочном лоббировании и адвокацию в Украине", или заключения субъектом лоббирования договора о предоставлении услуг по лоббированию с лицом, которое не может быть клиентом в соответствии с требованиями Закона Украины "О добропорядочном лоббировании и адвокацию в Украине";

- совершение действий или принятия решений в условиях конфликта интересов при лоббировании;

- расширение полномочий работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем предоставления им полномочий по составлению протоколов по вышеприведенным статьям.

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