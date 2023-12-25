Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий проект закона﻿.

По состоянию на 22:30 текст законопроекта еще не опубликован.

Заметим, что это еще не значит внедрение тех или иных изменений в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который теперь будут обсуждать в Комитете ВР.

Украина вносит изменения в мобилизацию

Как ранее сообщалось, украинские власти работают над изменениями относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Кроме того, сообщалось, что среди предложений была и возможность присылать военнообязанным повестки по почте.

Также мы писали, что парламентарии работают над уточнением оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а вопросом "номер один" для украинской власти стала демобилизация. Впрочем, как уже объяснял министр обороны Рустем Умеров, полная демобилизация в Украине не возможна до окончания войны.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский не отрицает уменьшение возрастного порога мобилизованных до 25 лет.

Кроме того, глава государства во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев. Это подтвердили и в правящей партии. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.