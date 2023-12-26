Генштаб опроверг гибель более 100 военных вблизи Авдеевки

В Генштабе заявили, что распространенная в соцсетях информация о якобы гибели 108 бойцов из бригады на Авдеевском направлении является ложной, сообщает Украинская правда.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества - фейк" , – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространили информацию о якобы гибели 108 защитников одной из бригад на Авдеевском направлении, которых, как утверждалось, перед Рождеством отпустили на неделю домой.