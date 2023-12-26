Премьер Израиля назвал три "предпосылки для мира" в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

По его словам, такие предпосылки – это "уничтожение ХАМАСа, демилитаризация Газы и дерадикализация всего палестинского общества".

Как отмечает The Times of Israel, примечательно, что в статье нет ни одного упоминания о многочисленных заложниках, которые все еще удерживаются террористами в Газе, и их возвращение Нетаньяху не назвал обязательным условием.

"США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку. Чтобы достичь этой цели, ее военный потенциал должен быть демонтирован, а политическое правление над Газой должно быть прекращено" , – пишет премьер.

Также, по его мнению, Израиль должен иметь гарантии, что Газа "никогда больше не будет использоваться как база для нападения" на Израиль.

"Среди прочего, это потребует создания временной зоны безопасности по периметру Газы и инспекционного механизма на границе между Газой и Египтом, который будет отвечать потребностям безопасности Израиля и предотвращать контрабанду оружия на эту территорию" , – пишет Нетаньяху.

В свете сообщений о том, что Палестинская администрация будет управлять Газой после войны, он говорит, что "ожидание того, что Палестинская администрация демилитаризует Газу, является несбыточной мечтой".

Он обвиняет Палестинскую администрацию в том, что она "в это время финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии и учит палестинских детей стремиться к уничтожению Израиля".

Также, по его словам, "школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны прекратить проповедовать убийство евреев".

"Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано таким образом, чтобы люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его" , – пишет он.

"Это, вероятно, потребует мужественного и морального лидерства" , – предполагает Нетаньяху, критикуя президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который "даже не может заставить себя осудить зверства, совершенные 7 октября".

Премьер указывает на "успешную дерадикализацию", которая произошла "в Германии и Японии после победы союзников во Второй мировой войне", и говорит, что "сегодня обе страны являются крупными союзниками США и способствуют миру, стабильности и процветанию в Европе и Азии". Он добавляет, что после 11 сентября "дальновидные арабские лидеры Персидского залива возглавили усилия по дерадикализации своих обществ и трансформации своих стран".