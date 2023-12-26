Курс валют НБУ на 26 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, понизился до уровня 37.52 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 1 коп до 41.36 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 4.08 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.49 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 43.86 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.54 за 1 польский злотый.