Курс валют НБУ на 26 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, понизился до уровня 37.52 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 1 коп до 41.36 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 4.08 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.49 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 43.86 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.54 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.522500
|EUR
|Евро
|41.361100
|RUB
|Рубль
|0.408120
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.488500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.855200
|PLN
|Польский злотый
|9.538500