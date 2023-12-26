США ударили по объектам "Хезболлы" в Ираке – Белый дом

Армия Соединенных Штатов ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла" в Ираке. Атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе.﻿ Об этом заявила спикер Белого дома Эндриен Уотсон, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что утром 25 декабря на севере Ирака американские военнослужащие были атакованы беспилотником с односторонним управлением. В результате удара трое военных были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ответственность за атаку взяло на себя ополчение "Катаиб Хезболла" и связанные с ним группировки, действующие под эгидой поддерживаемых Ираном боевиков.

В ответ, президент США Джо Байден приказал Министерству обороны подготовить варианты ответа.