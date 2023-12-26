ВСУ уничтожили российский корабль "Новочеркасск" и 13 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 26 декабря украинские военные взорвали большой десантный корабль "Новочеркаск" в оккупированном Крыму, а также уничтожили 13 "Шахедов", атаковавших Украину.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении корабля оккупантов сообщал командующий Воздушных сил Николай Олещук, также очевидцы публиковали видео.
Кроме этого, оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Атака продолжалась с 18:30 25 декабря до 03:00 26 декабря. Противник запустил "Шахеды" из районов Балаклава (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ). Всего зафиксированы пуски 19 беспилотников.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", – сообщили в Воздушных силах.