Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 танка – Генштаб
За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1010 своих военных, 22 танка, 37 бронемашин, 19 артсистем, корабль и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 354 960 (+1010) человек,
- танков − 5 899 (+22) ед,
- боевых бронированных машин – 10 956 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 8 366 (+19) ед,
- РСЗО − 934 (+0) ед,
- средств ПВО − 614 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 458 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 618 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 109 (+34) ед,
- специальной техники – 1 239 (+5) ед.