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Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 танка – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 танка – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1010 своих военных, 22 танка, 37 бронемашин, 19 артсистем, корабль и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 354 960 (+1010) человек,
  • танков − 5 899 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 956 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 8 366 (+19) ед,
  • РСЗО − 934 (+0) ед,
  • средств ПВО − 614 (+1) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 458 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 618 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+1) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 109 (+34) ед,
  • специальной техники – 1 239 (+5) ед.

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