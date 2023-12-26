Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 22 танка – Генштаб

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 1010 своих военных, 22 танка, 37 бронемашин, 19 артсистем, корабль и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили: