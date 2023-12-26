Атака "Шахедов": в Одесской и Николаевской областях есть попадания

В результате ночной атаки беспилотников в Одесской и Николаевской областях зафиксированы попадания. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали" , – говорится в сообщении.

В Николаевской области повреждены складские здания в результате попадания в промышленный объект. О пострадавших не сообщается.

Силам обороны удалось сбить 9 "Шахедов" на юге: по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 в Херсонской области.