В Минобороны РФ подтвердили поражение корабля "Новочеркасск"

Министерство обороны России подтвердило, что в ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины ракетами, выпущенными с самолетов Су-24, поразили большой десантный корабль "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии (Крым), сообщает Украинская правда.

Минобороны России сообщило, что большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, в" ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет".

В свою очередь, марионетка Кремля, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

По его словам, повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет" , – заверил Аксеннов.

Ночью Аксенов сообщал об атаке в районе Феодосии, детонации и пожаре. Он анонсировал, что жители нескольких домов будут отселены.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что около 02:30 вторника 26 декабря украинская тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии.