В ноябре банки ввезли в Украину валюты на 1 млрд долларов – НБУ

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в ноябре 2023 года, составил 1 млрд. 34 млн долларов. Это почти столько же, как месяц назад (1 млрд. 56 млн долларов), когда был зафиксирован максимальный объем с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос до 814 млн долларов, объем в евро упал до 212 млн долларов.

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 104 млн долларов, что является самым большим объемом с января 2022 года.

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривны за доллар. Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар. После введения НБУ режима гибкости курс на наличном рынке упал до 37,70 гривен за доллар.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2023 года снизился на 0,9% до 37,69 гривны. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,2%.

Население Украины в ноябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,599 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,221 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 622 млн долларов.