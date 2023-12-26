В Красном море планируют возобновить грузовые перевозки

Судоходная компания Maersk готовится возобновить движение судов по Красному морю, прекращенное из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов, благодаря началу возглавляемой США многонациональной военно-морской операции по защите судоходства, сообщает Укринформ.

"Мы получили подтверждение того, что ранее объявленная многонациональная инициатива безопасности Operation Prosperity Guardian (OPG) теперь создана и развернута, чтобы позволить морской торговле проходить через Красное море-Аденский залив и снова вернуться к использованию Суэцкого канала в качестве ворот между Азией и Европой" , - сообщили в компании.

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик Maersk заявил, что работает над планами по скорейшему движению первых судов.

The Washington Post напоминает, что нападения хуситов из Йемена привели к серьезным перебоям в судоходстве через Суэцкий канал и Красное море, одну из важнейших артерий торговли нефтью, природным газом, зерном и потребительскими товарами между Европой и Азией.

Повстанцы угрожали атаковать любое судно, которое, по их мнению, направляется в Израиль или прибывает из него. Основные судоходные компании, в частности Maersk, избегают Красного моря и отправляют корабли вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.