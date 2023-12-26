В российском Центробанке ожидают усиления санкционного давления – Bloomberg

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сыгравшая ключевую роль в том, чтобы режим Путина выстоял под ударом масштабных санкций после полномасштабного вторжения в Украину, считает, что экономическое давление на РФ усилится, сообщает Укринформ.

Набиуллина, в частности, заявила в интервью российским медиа, что реструктуризация экономики РФ происходит "достаточно быстрыми" темпами, а бизнес якобы адаптируется к западным ограничениям.

"Есть соблазн думать, что нам, как говорится, море по колено после того, как мы выдержали начальный шторм, хотя мы должны быть готовы к усилению санкционного давления" , - цитирует Bloomberg главу российского Центробанка.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Джо Байден подписал указ, расширивший полномочия администрации США по введению санкций против финансовых учреждений, помогающих России уклоняться от ранее введенных ограничений.

В то же время, в начале декабря страны G7 объявили прямые ограничения на закупки российских алмазов с 1 января следующего года, с последующим постепенным ограничением на косвенный импорт российских драгоценных камней. Позже в этом месяце Европейский Союз принял 12 пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ.