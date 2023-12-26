Кулеба: ЕС дал Венгрии время присоединиться к помощи Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Европейская правда.

Кулеба отметил, что решение о внеочередном саммите по этому вопросу было принято не из-за вето Венгрии, "а потому, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении".

"Они (ЕС. – Ред.) не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один" , – сказал Кулеба.

Он добавил, что Венгрии дали месяц на переговоры, но если результата не будет, деньги все равно выделят.

Сейчас вопрос в том, одобрят ли выделение средств все страны ЕС, включая Венгрию, или 26 стран, соответственно, без нее, сказал Кулеба.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель после завершения переговоров лидеров ЕС 14-15 декабря заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.