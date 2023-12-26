Китайский производитель электромобилей BYD откроет завод в Венгрии

Китайский производитель электромобилей Build Your Dreams (BYD) расширит производство на ЕС – первой страной станет Венгрия. Это происходит спустя три года после выхода компании на европейский рынок, сообщает Лига.net.

Первый завод BYD в Европе планируют построить в городе Сегед на юге Венгрии, что создаст тысячи новых рабочих мест в этом регионе. Ожидается, что новый завод в Европе будет производить 200 000 автомобилей в год в рамках поэтапного наращивания.

На предприятии планируется производить электромобили и гибриды для бренда BYD благодаря субсидиям правительства Венгрии. В настоящее время страна ожидает одобрения соглашения Еврокомиссией.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, инвестиция станет одной из самых больших в экономической истории страны.

Правительство Венгрии и BYD еще не поделились графиком открытия завода по производству электромобилей в Европе. Китайский автопроизводитель нацелен на 10% рыночной доли в Европе к 2030 году и продал уже 13 000 автомобилей на континенте по состоянию на ноябрь 2023 года.