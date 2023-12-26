WP: США ведет переговоры о возможном "обновлении" Палестинской администрации

Соединенные Штаты ведут переговоры с палестинцами и международным сообществом о возможности "обновления" Палестинской администрации при сохранении руководства Махмуда Аббаса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

По словам неназванного представителя Белого дома, администрация Джо Байдена ведет переговоры о "новом правительстве и свежей крови, которая войдет в правительственные ряды (Палестинская автономия) вместе с Аббасом и под его руководством".

Но палестинские официальные лица заявили, что хотят, чтобы какие-либо такие усилия были связаны с четким "политическим горизонтом" палестинской государственности. Они скептически относятся к способности США что-либо реализовать какие-то планы, пока у власти в Израиле находится нынешнее ультраправое правительство.

Еще одним из ключевых препятствий для реализации этого плана является блокирование США Израилем налоговых вычетов на сумму $140 млн, предназначенные для Газы, которые были прекращены после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

"Американцы говорят о следующем дне. Но даже если мы договоримся, как мы сможем это реализовать?" , – сказал вице-премьер-министр Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне.

Члена центрального комитета Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Сабри Сайдам считает, что отправной точкой для переговоров должно стать прекращение огня.

Один из западных дипломатов заявил, что смена руководства Палестинской автономии должна происходить вместе с четкой дорожной картой для разрешения конфликта по принципу двух государств.

"Ситуация на Западном берегу реки Иордан нестабильна, и мы играем с огнем. Давя на Аббаса, который очень слабый, усталый и старый, мы рискуем тем, что все может разрушиться" , - сказал дипломат на условиях анонимности.

Соединенные Штаты в координации со своими союзниками надеются как можно быстрее подготовить силы Палестинской автономии к выполнению обязанностей по безопасности в Газе, заявили официальные лица. Но никакой договоренности достигнуто не было.