Игнат опроверг заявления РФ о сбитии двух украинских Су-24

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отрицали заявление Минобороны России о якобы уничтожении двух украинских самолетов Су-24 во время атаки на Феодосию в оккупированном Крыму, в результате которого был поражен российский крупный десантный корабль "Новочеркасск". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.

"Конечно, что не подтверждаю. Они же каждый день уничтожают по пять наших самолетов у себя в сводках. Поэтому никаких вариантов – здесь верить не нужно. Су-24М – это самолеты бригады тактической авиации, в Староконстантинове место дислокации самолетов. Разумеется, что сейчас авиация не сидит дома, авиация на оперативных аэродромах выполняет те боевые задачи. Конечно, Россия будет пытаться вложить населению факты об уничтожении нашей авиации.

Пакет самолетов они уничтожают у себя в сводках. Это не то, чтобы какие-то СМИ писали или телеграм-каналы, а это официальные их сведения, фейковые. Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Тем не менее, они уже начали F-16 уничтожать. Поэтому верить российским заявлениям о каких-то уничтоженных самолетах, не стоит" , – сказал Игнат.

Относительно того, мог ли пораженный российский корабль использоваться для перевозки оружия, представитель командования Воздушных сил отметил, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного".

"Это детонация боеприпасов, большой десантный корабль используется для перевозки как техники и вооружения, так и для личного состава. Он поэтому и называется десантный, чтобы погрузить свои отсеки и переместиться быстрее одного берега на другой. Этот корабль мог использоваться для перевозки грузов в порт оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении, также мог перевозить в Феодосию или другие порты боеприпасы, в том числе и "Шахеды". Враг атакует постоянно "Шахедами", и уничтожение большой партии, будем надеяться, что это большая партия, может дать нам определенный карт-бланш, как говорится" , – сказал он.

На вопрос ведущей о том, какими именно ракетами был поражен корабль "Новочеркасск", Юрий Игнат ответил: "крылатыми" и добавил:

"Сейчас журналисты будут спрашивать: нашими или партнерскими. Каждый производитель хочет видеть результат своей работы, такой результат, как конечно и рекламу своего вооружения. У нас есть Storm Shadow, есть Scalp на вооружении, которые нам передают партнеры. Конечно, нам хотелось бы иметь немецкую ракету Taurus – это крылатая ракета с большей дальностью".

По поводу того, насколько сложна и опасна такая операция для Воздушных сил, Юрий Игнат отметил, что у российских сил "есть очень серьезное ПВО".

"Защита, безусловно, у них есть. Не нужно быть наивными и думать, что у них нет ПВО. Там очень серьезное ПВО. Его нужно преодолеть с помощью определенных тактических приемов, применяемых Воздушными силами, можно благодаря западному вооружению. Мы это уже не раз видели – флагман флота крейсер "Москва". Была проведена блестящая спецоперация, нанесены удары, собственно перехитрили россиян и продолжаем это делать и сейчас. Западное вооружение плюс хорошо спланированные тактические операции приводят к результату" , - сказал он.

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