Расходы на безопасность и оборону превысили 1,5 трлн грн – Минфин

Расходы государственного бюджета на безопасность и оборону составили 1,55 трлн грн за 11 месяцев 2023 года. Об этом заявили в министерстве финансов, сообщает Лига.Финансы.

Это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, уточняют в Минфине.

В ноябре на оборону было потрачено 168,2 млрд грн из госбюджета.

Средства направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- другие виды затрат.

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений, а также военных облигаций.