ВСУ могли повредить еще один корабль окупантов в Феодосии – Гуменюк

Во временно оккупированной Феодосии ночью 26 декабря кроме "Новочеркасска", вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Киев 24", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко" , - сказала Гуменюк.

Она отметила, что в отличие от врага Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.

По словам Гуменюк, "несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты".

В то же время она подчеркнула, что следует дождаться подтверждения от украинской разведки.