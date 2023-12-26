Производство оружия и ситуация на фронте – Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Речь шла прежде всего о планах на следующий год и обеспечении сил обороны.
Детали президент сообщил в своем Telegram-канале.
На Ставке заслушали доклад министерства стратегической промышленности, Минобороны и Генштаба. В частности, речь шла о распределении заказов оружия и увеличении количества производителей.
"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", – говорится в сообщении.
Отдельно президент отметил производство беспилотников и боеприпасов.
"Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", – отметил Зеленский.
Также докладывали главнокомандующий Залужный и командующие направлениями о ситуации на фронте.
"Конкретные позиции, конкретные потребности", – отметил Зеленский.
Президент отреагировал на поражение российского корабля "Новочеркасск".
"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", – отметил Зеленский.