Производство оружия и ситуация на фронте – Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Речь шла прежде всего о планах на следующий год и обеспечении сил обороны.

Детали президент сообщил в своем Telegram-канале.

На Ставке заслушали доклад министерства стратегической промышленности, Минобороны и Генштаба. В частности, речь шла о распределении заказов оружия и увеличении количества производителей.

"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем" , – говорится в сообщении.

Отдельно президент отметил производство беспилотников и боеприпасов.

"Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах" , – отметил Зеленский. ﻿

Также докладывали главнокомандующий Залужный и командующие направлениями о ситуации на фронте. "Конкретные позиции, конкретные потребности" , – отметил Зеленский.

Президент отреагировал на поражение российского корабля "Новочеркасск".