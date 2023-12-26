"Укрпочте" хотят разрешить создавать мобильные аптеки – Минреингтеграции

Кабинет министров разрешил работу мобильных аптек в селах и прифронтовых территориях. Рассматривается идея, что они будут работать на базе "Укрпочты". Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Лига.Бизнес.

Право создавать мобильные аптеки есть только у лицензированных предприятий, поэтому обсуждается получение "Укрпочтой" лицензии на реализацию медицинских препаратов.

В случае реализации этой инициативы планируется открыть лицензированные склады на ключевых сортировочных объектах "Укрпочты" в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Хмельницком, обеспечить запас 10 000 наименований лекарств и интегрировать компанию с программой "Доступные лекарства".

Предоставление почтовому оператору права открывать мобильные аптеки сможет решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года, считает министерство.