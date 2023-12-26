На польской границе в очередях более 3 тысяч грузовиков – ГПСУ

На границе Украины и Польши в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"По информации польских пограничников на утро 3000 грузовиков на трех направлениях в сторону Украины: Рава-Русская – 900, Краковец – 640, Ягодин – 1500 грузовых транспортных средств" , – сказал спикер.

Демченко уточнил, что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска Шегини, очереди еще остаются – 700 грузовиков.

На границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 560 грузовиков.

Из Венгрии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 750 грузовиков.

С Румынией на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 750 грузовиков.