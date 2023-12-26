Определили три самые ненадежные подержанные авто

Издание Whatcar и страховая компания MotorEasy определили три легковых автомобиля с пробегом от 6 до 20 лет с наибольшим количеством жалоб за последние два года со стороны владельцев.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Исследование проводилось с декабря 2022 по 30 июня 2023 и содержит данные о 21 732 авто, которые охватывают 178 моделей от 32 марок.

В 2023 году в этот список попали:

Peugeot 3008 (2009-2016 г.в.)

Skoda Octavia дизель (2004—2013 г.в.)

Land Rover Discovery (2004-2017 г.в.)

Первое место занял Peugeot 3008 из-за того, что 61% этих испытуемых авто имели неисправности, включая тормоза, коробку передач/сцепления, информационно-развлекательную систему и подвеску.

С неисправностями дизельной версии Skoda Octavia столкнулась половина опрошенных владельцев. Большинство из них были связаны с кондиционером, тормозом, подвеской и двигателем.

Land Rover Discovery – 43% его владельцев за последние два года хотя бы раз обращались к сервису, чаще с нареканием на двигатель.