В Санкт-Петербурге 25 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи премьер Армении Никол Пашинян сделал замечание о позиции разграничения своей страной экономических и политических вопросов, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Глава армянского правительства заявил, что "ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, а тем более геополитической повестки дня".

"Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в этом контексте, стремясь пресечь всевозможные попытки политизации евразийской интеграции" , - сказал Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

"ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями. Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения" , - сказал премьер-министр.

Заметим, что в отличие от Пашиняна, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно выступают за политизацию всех объединений на постсоветском пространстве.

Ухудшение отношений Армении с РФ и Беларусью

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, летом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".