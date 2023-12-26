Россияне импортируют охотничьи прицелы для использования на войне – расследование

Российские захватчики используют на войне против Украины охотничьи прицелы американо-китайского производства, которые закупают оружейные компании в интернет-магазинах.﻿﻿ Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории", сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в Youtube можно найти десятки роликов, в которых российские бойцы демонстрируют прицелы западных производителей - Leupold (США), Nightforce - раз, два, три, четыре (США - Япония), Holosun (США - Китай), Swarovski Optik (Австрия).

Как узнало издание, по таможенным данным, в 2022 - 2023 годах в Россию было ввезено прицелов на 16 млрд рублей.

Официальная цель закупок якобы "для установки на охотничьем оружии". Но на самом деле часть прицелов попадает на фронт, указывает издание.

По данным "Важных историй", среди чемпионов по импорту - интернет-магазины "Поинтер" и "Навигатор".

"Поинтер" из Санкт-Петербурга работает под слоганом "У нас есть все для удачной охоты". С начала войны компания ввезла почти 50 тысяч прицелов американо-китайского производителя Holosun более чем на 3 млрд рублей. А всего товаров для охоты и спорта, многие из которых тоже используются на фронте, - на 17 млрд рублей.

"Охотничьи" товары у "Поинтера" в 2022 - 2023 годах покупали, в частности, оружейные компании. Производитель винтовок Orsis, "Промтехнология" , - на 55 млн рублей.

Охотничий магазин "Хант", которым владеют производители винтовок Bespoke Gun, - на 33 млн рублей.

"Навигатор" из Москвы с начала войны ввез прицелов примерно на 400 млн рублей, в том числе более 2 тыс. Holosun. А всего товаров - на 4,5 млрд рублей.

Среди его покупателей - петербургская "Технология", которая была связана с покойным владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Она закупила оптику, дальномеры, очки и другое оборудование на 140 млн рублей.

Московская оружейная компания, выпускающая винтовки Bespoke Gun, приобрела американские оптические прицелы Nightforce и другие товары на 12 млн. А связанный с ней охотничий магазин "Хант" - на 19 млн. Скупался у "Навигатора" и производитель винтовок Lobaev Arms - "Конструкторское бюро интегрированных систем" - на 21 млн.