Законопроекты о мобилизации: какие наказания предлагает правительство для нарушителей

Правительство Украины предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации. ﻿﻿ Об этом говорится в проектах законов №10378 и №10379, внесенных Кабинетом министров в Верховную Раду, сообщает Украинская правда.

25 декабря Кабмин внес в парламент Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы (10378) и Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения (10379).

В законопроекте №10378 правительство предлагает ввести, что военнообязанные и резервисты, которые не выполнили обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников – и к ним применяются следующие ограничения:

Запрет выезда за границу;

Запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

Ограничение на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

Ограничение на право пользоваться и распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

Отказ в заключении кредитного договора или договора займа;

Приостановление получения льгот и услуг от государства.

Такие временные меры к гражданам на время мобилизации (статья 20-1) прекращаются, если гражданин выполнит обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и руководитель ТЦК исключит его из Единого реестра должников.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, без прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы человек не сможет попасть на государственную службу, в органы прокуратуры и полиции.

Другим законопроектом №10379 Кабмин, в частности, предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается обновить нормы:

Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета – влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. (Сейчас это от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан).

Статья 210-1. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 – 85 000 тыс. грн). (Сейчас это от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное такое деяние – от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан). Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные в условиях особого периода, – влекут за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц от девяти тысяч до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (153 000 – 204 000 тыс. грн).

Статья 263 (...) Лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38 (...) Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 2101 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или выявления.

Кроме того, статья 336 Уголовного кодекса Украины в случае принятия будет предусматривать, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

То есть за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое же наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.