Тайвань расширил экспортные ограничения в отношении России и Беларуси

Министерство экономики Тайваня во вторник объявило о расширении перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы предотвратить их использование в военных целях, сообщает Европейская правда.

Ведомство заявило, что перечень подсанкционных товаров в отношении России и Беларуси расширили "с целью осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта наших высокотехнологичных товаров в военных целях".

В перечень попали оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Новые санкции соответствуют аналогичным шагам Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран, основанные на обнаруженных в российской технике на поле боя в Украине высокотехнологичных компонентах западного производства, говорится в заявлении тайваньского министерства.

Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее. Этот шаг на практике имеет символическое значение, потому что между островом и Россией существует лишь минимальная прямая торговля.

Ситуация в Украине вызвала сочувствие у населения Тайваня из-за параллелей с тем, что может произойти, если Китай решит применить силу против непризнанной островной страны, чтобы вернуть ее под свой фактический контроль.