Телемарафон может не пережить 2024 год – комитет ВР по свободе слова

Народный депутат из фракции "Голос", глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что от него требовали заявление о необходимости закрытия телемарафона, но пока он не собирается этого делать. В то же время, если марафон не станет более качественным, он просто себя исчерпает, сообщает Укринформ.

"Решение создать единый телемарафон во время полномасштабного вторжения и организационно и по вопросам безопасности было очень правильным" , - отметил он.

Политик объяснил, что к тому времени всем необходима была информация о происходящем в разных зонах боевых действий, и с созданием телемарафона граждане получили источник информации, которому по умолчанию смогли доверять.

По его словам, в определенный момент объединенный телемарафон выполнил свою функцию, "но пока мы видим статистику, согласно которой он теряет зрителя".

"Возникает вопрос. Мы инвестируем деньги в информационную безопасность, но механизм, которым, собственно, эта безопасность должна обеспечиваться, не столь эффективен, как был раньше" , - отметил председатель парламентского комитета.

Народный депутат подчеркнул, что перед комитетом стоит задача проанализировать телемарафон, понять, что не работает и можно ли это исправить. В свою очередь, каналам телемарафона необходимо ввести механизмы более сбалансированной подачи информации.

"Если нельзя исправить, будем искать другие варианты. До того момента, пока нет иного сценария, пользуемся и смотрим то, что имеем" , – подчеркнул он.

В то же время Юрчишин подчеркнул, что телемарафон не транслирует более оптимистичный подход и не украшает ситуацию в стране и линии фронта.

"Когда спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит в эфире о сбитых вражеских самолетах, ракетах, дронах, – это позитив. Это не украшение реальности, это – реальность. В то же время когда мы не говорим о своих потерях, позициях наших войск и просим сохранять информационную тишину , таким образом защищаем общество и военных. Пусть врагу будет труднее получить информацию о нас" , – подчеркнул политик.

Кроме того, новоназначенный председатель комитета по свободе слова рассказал, что "многие коллеги требовали от меня заявление о необходимости закрытия единого телемарафона, но я не собираюсь этого делать вообще".