На руководителя "Энергоатома" Котина заявили в НАБУ и НАПК
Народные депутаты из фракции "Голос" подали заявления в Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина. Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
"В основу заявления положили данные из сюжета "Схем"....але еще и дополнительную информацию, которая не освещалась еще в публичном пространстве, но уверен, будет очень полезна для наших антикоррупционных органов", - написал депутат.
Напомним, журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея на то собственных доходов.
Летом 2023 года родственница Котина стала обладательницей двухэтажного дома площадью почти 300 квадратных метров. В целом дом и земля под ним обошлись теще президента "Энергоатома" в 7 млн грн.