На руководителя "Энергоатома" Котина заявили в НАБУ и НАПК

Народные депутаты из фракции "Голос" подали заявления в Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.﻿ Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"В основу заявления положили данные из сюжета "Схем"....але еще и дополнительную информацию, которая не освещалась еще в публичном пространстве, но уверен, будет очень полезна для наших антикоррупционных органов" , - написал депутат.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея на то собственных доходов.

Летом 2023 года родственница Котина стала обладательницей двухэтажного дома площадью почти 300 квадратных метров. В целом дом и земля под ним обошлись теще президента "Энергоатома" в 7 млн грн.