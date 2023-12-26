Оккупанты усилили обстрелы Авдеевки, погиб человек – Барабаш

Число российских обстрелов Авдеевки возросло, в результате сегодняшних атак погиб человек, еще один ранен. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Радио Свобода.

"Город больше разрушается, больше обстрелов, больше гибнет мирное население. Увеличенное количество обстрелов как по городу, так и по позициям вокруг города. Если еще неделю назад мы фиксировали в среднем 30 обстрелов в течение суток на территории общины, то последние несколько дней 40 и больше.

Понимаем, что враг не может реализовать свои планы по окружению и взятию города, пытается это компенсировать плотностью обстрелов" , – заявил он в эфире национального телемарафона.

По его словам, сегодня в результате обстрелов погиб один человек – муж 1966 года рождения, его жена ранена.

"Враг штурмует круглосуточно. Обстреливают круглосуточно. Тише и легче не становится" , - добавил Барабаш.

Он отметил, что в Авдеевке остаются 1203 человека.

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