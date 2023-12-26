Залужный объяснил необходимость ВСУ в мобилизации в 2024 году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительству не подавало.﻿﻿ Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос ведущей о необходимости мобилизовать 450-500 тысяч мужчин в 2024 году, Главком ответил:

"Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы (на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс). Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы не осуществляем".

"Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна" , – заявил Залужный.

Главнокомандующий отметил, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

В то же время генерал подтвердил, что ВСУ работали с субъектом законодательной инициативы - Министерством обороны, а уже МОУ, по словам Залужного, вероятно, подавало законопроект в Кабинет министров.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".