Залужный: Пригодность определяет ВЛК, от групп инвалидности нужно отказаться

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает необходимым оставить в законодательстве понятия пригодности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности, сообщает Украинская правда.

"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности, 2 группы, 3 группы, оно сейчас не является, скажем так, актуальным. Почему? Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия¸ которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден" , – заявил Залужный.

Главнокомандующий отметил, что командование ВСУ согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия: человек, который пригоден к военной службе и человек, который непригоден к военной службе.