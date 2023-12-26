Залужный: Пригодность определяет ВЛК, от групп инвалидности нужно отказаться
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает необходимым оставить в законодательстве понятия пригодности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности, сообщает Украинская правда.
"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности, 2 группы, 3 группы, оно сейчас не является, скажем так, актуальным. Почему? Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия¸ которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден", – заявил Залужный.
Главнокомандующий отметил, что командование ВСУ согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия: человек, который пригоден к военной службе и человек, который непригоден к военной службе.
"Избавиться от такого понятия, как ограниченно годный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, годен или непригоден, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид 2 группы, или инвалид 3 группы", - отметил Залужный.